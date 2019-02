Siracusa, orti sociali urbani di viale Scala Greca: altri 35 lotti da assegnare

Un nuovo bando pubblico, è il quarto, per assegnare 35 nuovi lotti di orti sociali urbani in viale Scala Greca.

Altri 61 sono già stati assegnati, mentre altri 42 sono al momento non disponibili perché si trovano su un terreno di proprietà della ex Provincia e saranno assegnati con altro bando solo dopo autorizzazione da parte dell'ente.

Le domande per i 35 lotti disponibili, di 73 metri quadrati ciascuno, dovranno essere presentate dal 18 febbraio all'8 marzo prossimi. La graduatoria provvisoria sarà pubblicata entro il 29 marzo e gli orti saranno concessi, dopo sorteggio, a partire dall'1 maggio e fino al 30 aprile 2021.

Potranno presentare la richiesta i cittadini residenti che non siano proprietari o affittuari di terreni coltivabili. Avranno priorità disabili con età inferiore ai 65 anni, pensionati con la minima, disoccupati, cassintegrati, famiglie numerose o giovani, casalinghe, studenti, cittadini stranieri residenti a Siracusa da almeno 3 anni. Sarà valutato come titolo di preferenza ogni sodalizio di persone intenzionate a gestire un’area ortiva in forma consociativa.

Gli assegnatari si impegnano a coltivare l’orto personalmente o con l’aiuto dei familiari e non possono mettere in vendita i prodotti della coltivazione. Non possono essere coltivate piante che possono danneggiare i vicini assegnatari e non devono essere utilizzati prodotti chimici nel rispetto delle norme che regolano l'agricoltura biologica. A carico degli assegnatari è previsto il costo iniziale di 100 euro e i consumi idrici.