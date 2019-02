Un Siracusa irriconoscibile perde 2-0 a Viterbo

Il Siracusa torma sconfitto da Viterbo con il punteggio di 2-0.

Senza Catania e Daffara, Raciti schiera Rizzo e Di Sabatino, mentre ripropone dal primo minuto Vazquez. Avvio contratto per le due formazioni e il terreno di gioco pesante condiziona le trame. Bertolo al 7' è bravo a chiudere un' azione dei laziali. Quattro minuti dopo punizione per i padroni di casa. Tsonev calcia alle stelle. Al 16' fallo di Tiscione su De Giorgi, punizione da posizione pericolosa di Sini che si stampa sulla barriera. La Viterbese cerca di fare la gara, il Siracusa si difende con ordine. Crispino reattivo sul cross di Baldassin al 29'. Al 32' fallaccio di De Giorgi su Tiscione, doppio giallo e laziali in dieci. Azzurri vicini al gol con Di Sabatino che non riesce a mettere dentro da buona posizione al 33' . Al 39' Viterbese in vantaggio grazie a Tsonev che, tutto solo, in area batte Crispino. Due minuti di recupero. Sì va al riposo con il Siracusa sotto di una rete

Nella ripresa doppia sostituzione nel Siracusa al 46' Cognigni per Rizzo e Lombardo per Parisi. Al 47' occasione per il raddoppio per la Viterbese, Crispino si oppone a Tsonev. C'è spazio per Souare al 60' al posto di Palermo. Il Siracusa cerca di aumentare la pressione e Vazquez sfiora il gol al 77', Sini rimedia. Al 83' Russini si guadagna una punizione, Tiscione per Turati si salva la difesa locale. Al 89' arriva il raddoppio, Del Col perde palla, Luppi non perdona e sigla il raddoppio.