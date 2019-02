Floridia, furto di materiale ferroso e attrezzi: 3 avolesi ai domiciliari

Dovranno rispondere di furto aggravato di materiale ferroso: in tre, avolesi, già noti alle forze dell'ordine sono stati arrestati dai Carabinieri: Si tratta di Paolo Barbarino, 42 anni, Maurizio Marcì, 47 anni e Sebastiano Nastasi, 45 anni. Sono stati sorpresi da un pattuglia della Sicur Service Sicilia, in contrada Monasteri di sotto, a bordo di una vettura carica di materiale ferroso. Sul posto sono stati chiamati i Carabinieri che hanno provveduto all'arresto. Sull’auto c'era una motozappa, un trapano, 20 pezzi di rubinetteria varia, 4 pesi da bilico, 50 chii circa di cavi in rame, e attrezzature di vario genere come tenaglie, pinze e punte da trapano. Tutto è risultato essere stato rubato poco prima da un magazzino.

L’intera refurtiva è stata riconsegnata al legittimo proprietario mentre i 3 sono stati ristretti ai domiciliari in attesa di rito direttissimo.