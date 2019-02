Melilli, nasconde nel motociclo 80 grammi di hashish: 21enne in manette

E' stato arrestato in flagranza di detenzione ai fini di spaccio un 21enne melillese. Fermato per un controllo su strada, i Carabinieri hanno rinvenuto nel vano batteria del motociclo in uso al giovane, un involucro in cellophane contenente circa ottanta grammi di hashish, con materiale per la pesatura e il taglio dello stupefacente. Droga e materiale sono stati sequestrati, il giovane è finito ai domiciliari.