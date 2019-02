Salvini: "Nessuno stop per la Tav. Rilancio con Piano Marshall"

"Nessuno stop. Un conto sono le parole, un conto sono i fatti. L'intesa si trova sempre. Così è stato in questi otto mesi. E sarà così anche stavolta". Matteo Salvini, in un'intervista in apertura di prima pagina di Messaggero e Mattino, risponde alla chiusura Di Maio e Di Battista sulla Tav.

"In una fase di rallentamento generale dell' economia, dalla Cina alla Germania, dobbiamo rilanciare con un grande piano di opere pubbliche, in cui rientra la Tav insieme all' apertura e allo sviluppo di 400 progetti, da Nord a Sud". Lo chiama "un grande Piano Marshall sulle opere pubbliche", da affiancare "manutenzione degli ospedali e delle scuole".