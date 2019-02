Siracusa, militanti di CasaPound in piazza con le maschere di Orlando e Italia

Hanno indossato le maschere di Orlando, Italia, Bonfanti e Tranchida e ieri hanno percorso il centro di Siracusa, distribuendo volantini in cui si invitano i cittadini ad accogliere gli immigrati nelle proprie abitazioni. Sono i militanti di CasaPound.

"Abbiamo pensato di dare una mano ai sindaci più 'accoglienti' d'Italia - dichiara CasaPound in una nota - che finora sono apparsi come paladini di umanità e misericordia sulla carta, senza ospitare allo stato attuale alcun migrante in casa propria. Abbiamo dunque distribuito centinaia di inviti ad accogliere a proprie spese e nelle proprie abitazioni tutti gli immigrati che le ONG trasportano a proprio piacimento dalle coste libiche a quelle italiane - conclude CasaPound - così come faranno loro per dare il buon esempio".