L’Ortigia espugna la Nannini e scavalca in classifica la Florentia. C’era da porre rimedio alla sconfitta patita all’andata a Siracusa e i biancoverdi, sospinti da un Espanol in gran vena contro la sua ex squadra, sono riusciti a portare a casa tre punti importanti. Buona la prestazione complessiva soprattutto in difesa e dopo il recupero dello svantaggio da parte dei toscani. Squadra solida e rimasta unita per reagire e ritornare in vantaggio.

"Buona partita. - commenta Stefano Piaccardo, allenatore Ortigia - Grande merito ai ragazzi che hanno giocato da gruppo e hanno reagito alla grande in acqua. Era necessaria una buona prestazione e nessuno si è tirato indietro. Sono soddisfatto perché questa è una delle partite del nostro campionato, contro una diretta concorrente e perché arriva alla vigilia di un altro match importante contro Savona.