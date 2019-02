Il Siracusa domani in campo contro il Viterbese, Raciti "Partita difficile"

Scende domani in campo, alle 14.30, il Siracusa contro il Viterbese.

“Gara di domani difficile, la Viterbese ha fatto innesti importanti, ma come contro altre squadre ce la giochiamo. - commenta l'allenatore del Siracusa, Ezio Raciti - Non ci saranno Daffara e Catania ma avremo Talla Souare. È una tipologia di giocatore che ci mancava ha caratteristiche interessanti che ci serviranno. Il mercato? Evidentemente sono stati fatte scelte mirate e in piena di sintonia con la società. Dopo il mercato è sempre un altro campionato. Situazione Matera? Guardiamo in casa nostra e dobbiamo far parlare il campo"