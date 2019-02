Siracusa, domani la 41esima giornata per la vita

La 41esima giornata per la vita, organizzata dall’Ufficio Diocesano per la Pastorale della famiglia, dal titolo “Abbracciamo la vita per costruire il futuro” si terrà domani, domenica 3 febbraio, con incontro alle ore 9.30 in piazza Pancali per un corteo che le condurrà fino alla Cattedrale, dove si svolgerà un momento di festa e di testimonianze. La festa si concluderà con la celebrazione eucaristica in Cattedrale presieduta dall’Arcivescovo, mons. Salvatore Pappalardo.