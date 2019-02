Siracusa, l'ambasciatore serbo in visita alla Cgil

Sarà in visita alla sede Cgil Siracusa, lunedì mattina alle 10, l'ambasciatore serbo, in visita in Italia.

La visita rientra nel riconoscimento dell'importante lavoro svolto dalle famiglie aderenti alla associazione onlus Luciano Lama dal 1992, ovvero dall'apertura della guerra nella ex Jugoslavia e fino ad oggi, che hanno dato accoglienza a 18.000 bambini serbi croati e musulmani.

L'alto funzionario sarà accolto dal segretario generale della Cgil siracusana, Roberto Alosi e dal vicepresidente dell'associazione Luciano Lama, Mimmo Bellinvia.