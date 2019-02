Nel Trapanese, resti cimitero in cassonnetti: 7 indagati

Avrebbero smaltito nei cassonetti dei rifiuti solidi urbani i resti di feretri provenienti dal cimitero di Mazara del Vallo. E' questa l'accusa nei confronti di sette impiegati comunali, tra cui un funzionario, ai quali è stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, emesso dalla Procura di Marsala. Le ipotesi di reato contestate vanno dall' attività di gestione di rifiuti non autorizzata, alla falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale a quella più grave di depistaggio per il funzionario comunale. Le indagini sono state avviate in seguito alle segnalazioni di alcuni cittadini. Gli investigatori hanno sorpreso gli operai comunali mentre conferivano il materiale proveniente dalle estumulazioni nei cassonetti dei rifiuti o addirittura lo bruciavano. Il funzionario dei servizi cimiteriali nel tentativo di dimostrare il regolare smaltimento dei rifiuti cimiteriali avrebbe redatto falsi formulari che attestavano l'avvenuta consegna ad una ditta autorizzata.