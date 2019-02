Melilli, trovato fucile rubato e proiettili in un casolare abbandonato

Trovato in un casolare abbandonato, in Contrada Sabella, a Villasmundo, un fucile calibro 12 marca “browning”, risultato rubato, una trentina di cartucce calibro 12 e due proiettili calibro 9.

I Carabinieri hanno sottoposto a sequestro lo stabile e sequestrato tutto il materiale per inviarlo ai reparti specializzati dell’Arma per le dovute attività tecnico-scientifiche. Indagini in corso