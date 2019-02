Siracusa, aggravamento misure cautelari per due giovani

I Carabinieri di Siracusa, in esecuzione del provvedimento di aggravamento misura cautelare emesso dalla Corte d’Appello di Catania, hanno arrestato il siracusano Claudio Barone, disoccupato con precedenti di polizia. L'uomo dovrà espiare la misura cautelare cui era già sottoposto per reati in materia di stupefacenti, in carcere, a causa di reiterate violazioni degli obblighi previsti dagli arresti domiciliari. Il 36enne è stato tradotto al Cavadonna.

Per lo stesso motivo, disattesi obblighi, è stato arrestato Adriano Pirrone, 19enne, disoccupato con precedenti di polizia. Quest'ultimo dall'obbligo di firma è stato chiuso ai domiciliari