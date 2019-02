Lentini, falso ideologico: denunciato 51enne

Nell'istanza per il rilascio di passaporto aveva dichiarato falsamente di non avere altri figli minori, oltre a quelli avuti con la moglie separata.

Per falso ideologico è stato denunciato dalla Polizia di Stato di Lentini, un uomo 51enne residente a Francofonte.

Gli agenti, infatti, hanno accertato l’esistenza di un altro figlio minore nato dalla relazione avuta con un’altra donna.

All’uomo è stato impedito l’espatrio, gli è stato ritirato il passaporto e sulla sua carta di identità è stata apposta la dicitura “documento non valido ai fini dell’espatrio”.