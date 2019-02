Pachino, due rapine in poche ore: indagini in corso

Due le rapine consumate in poche ore, a Pachino. La prima intorno alle 18.15 in un distributore, in Via Pascoli, dove, poco prima, un individuo, con il volto travisato da un passamontagna, ed armato di fucile a canne mozze, si è fatto consegnare dall’addetto all’impianto la somma di 1100 euro circa per poi darsi alla fuga.

La seconda, dopo la mezzanotte, in una banca in via Lincoln. Mentre un uomo stava effettuando un'operazione al bancomat, è stato avvicinato da un individuo armato con un fucile a canne mozze che si è fatto consegnare del denaro. Alla resistenza della vittima, il rapinatore si è dato alla fuga.

Su entrambi i casi indaga la Polizia di Stato di Pachino.