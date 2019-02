Siracusa, schiamazzi e atti vandalici: chiuso pub per 30 giorni

Era stato già teatro di operazioni di Polizia, adesso un Pub-Pizzeria in Ortigia è stato chiuso per 30 giorni dal Questore.

Lo stesso è stato destinatario di svariati provvedimenti. Il primo nel 2015, quando fu chiuso per 20 giorni, poi per altri 30 giorni nel 2017, e infine quest'ultima misura.

All'interno del locale, in passato, sono state arrestate alcune persone per spaccio di sostanze stupefacenti.

Numerosi gli esposti presentati dai residenti per schiamazzi notturni e atti vandalici.