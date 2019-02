Siracusa, congresso Partito Democratico: Maurizio Martina il più votato, secondo Zingaretti

La prima fase congressuale del Partito Democratico si sta concludendo. Domenica prossima la Convenzione nazionale certificherà i dati ufficiali che porteranno alla scelta dei 3 candidati che andranno alle primarie. Un momento molto impegnativo, che si sta svolgendo in un clima surreale a Siracusa, così come nel resto della Sicilia.

Per quanto riguarda la provincia aretusea si sono registrati 1123 votanti, cioè il 30% degli iscritti al partito. Il 66% delle preferenze sono andate a Maurizio Martina che ha avuto 736 preferenze. Distacco netto per Nicola Zingaretti che con 325 voti ha raggiunto una percentuale pari a 29%.

Molto sotto Giachetti (5%), zero per Boccia, Corallo e Saladino.

Sulla mozione Martina si sono trovati d'accordo il deputato regionale Giovanni Cafeo e l'ex sindaco di Siracusa, Giancarlo Garozzo, da tempo ormai in rapporti gelidi, tiepidi ultimamente.