Il Siracusa regala l'accesso gratuito al De Simone alle scuole calcio

Potranno accedere gratuitamente allo stadio De Simone i ragazzi di tutte le scuole calcio di Siracusa e provincia per assistere all'incontro tra Siracusa- Reggina, in programma il prossimo 11 febbraio alle ore 20,45.

Per partecipare bisogna inviare la lista contenente le generalità degli allievi e i nominativi dei dirigenti delle scuole calcio entro e non oltre giovedì 7 febbraio alle ore 16 all' indirizzo mail: biglietteria@siracusacalciosrl it, più il nominativo del rappresentante addetto al ritiro accrediti.

Sarà quest'ultimo, fornito di documento, a presentarsi al botteghino entro le 19,30 di giorno 11 febbraio per il rilascio degli accrediti dei propri ragazzi.