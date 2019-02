Siracusa, l'Eurialo domenica a Comiso

Dopo la sosta, si ricomincia a giocare nel campionato di serie C di pallavolo femminile e, per la prima giornata di ritorno, l’Eurialo Siracusa sarà impegnata domenica pomeriggio sul campo del Comiso vicecapolista. Sulla carta, dunque, una partita dal risultato scontato. Per l’ultima arrivata, la centrale 35enne Mary Mangano, sarà la seconda gara in verdeblù. A Comiso l’Eurialo si affiderà all’esperienza di Mangano e alla voglia di riscatto del gruppo per uscire dal campo a testa alta.

Campionati giovanili – Ieri pomeriggio netto 3-0 della squadra under 16 a Sortino. Il successo è stato conseguito con i parziali di 25-14, 25-16 e 25-5 a testimonianza di un divario tecnico e tattico tra le due squadre. L’Eurialo resta seconda in classifica a quota 26 punti, due in meno dell’Aurora capolista che, però, ha disputato una partita in più. Potrebbe essere decisivo lo scontro diretto in programma tra qualche settimana. All’andata vittoria dell’Eurialo per 3-2.