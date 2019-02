Avola, chiuso impianto di recupero rifiuti speciali: denunciati i titolari

Chiuso un impianto di recupero rifiuti di “messa in riserva” ad Avola. L'operazione è stata svolta dalla Polizia provinciale, in sinergia con personale del X Settore Ambiente e Territorio del Libero Consorzio Comunale.

Nel sito riscontrate gravi inadempienze strutturali e funzionali, costate la denuncia dei due titolari, ai quali viene contestato il reato di gestione illecita di rifiuti, mediante operazioni di stoccaggio, frantumazione e vagliatura.

Nell'impianto veniva esercitata l’attività di raccolta, recupero, commercio ed intermediazione di rifiuti inerti e biodegradabili.

I responsabili costretti alla bonifica e sanzionati per 6500 euro.