Fiere internazionali, Val di Noto a Zurigo con la nuova brochure

Via, ieri, alla seconda delle 12 fiere internazionali, quella di Fespo 2019, la borsa del turismo di Zurigo (Svizzera). A partecipare 11 comuni della Sicilia Orientale: Noto, Avola, Militello in Val di Catania, Modica, Palazzolo Acreide, Piazza Armerina, Portopalo, Ragusa, Siracusa, Scicli e Sortino.

Lo stand “Sicilia Sud Est - Val di Noto” si presenta all’appuntamento in Svizzera con una nuova veste grafica.