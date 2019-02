Siracusa, sospeso da oggi il servizio Asacom: il consigliere comunale Castagnino comincia lo sciopero della fame

Sospeso il servizio Asacom, servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli studenti diversamente abili, ed il consigliere comunale Salvo Castagni comincia lo sciopero della fame, da oggi.

L'aveva detto e l'ha fatto. "Un servizio necessario" - dice Castagnino, il quale si spinge oltre e accusa il Libero consorzio di Siracusa, l'unico in tutta la Sicilia ad aver interrotto il servizio. Tutto parte da una nota regionale del 22 gennaio, quando la Regione avvisa di una mancanza di fondi. Successivamente, però, l'assessorato alla Famiglia chiede ai Liberi consorzi di non interrompere il servizio, fino ad oggi, l'epilogo: da oggi gli studenti diversamente abili non potranno usufruire del servizio Asacom.

"Continuerò lo sciopero della fame fino a quando il commissario del Libero Consorzio, la dottoressa Floreno, non riattiverà il servizio" - conclude Castagnino.

Anche i sindacati hanno chiesto un incontro con l'ex Provincia per avere chiarimenti, ed annunciano anche loro eventuale protesta.