Augusta-Melilli, controlli straordinari: sei denunciati

Servizi straordinari di controllo del territorio, mirati al controllo della circolazione stradale, con perquisizioni veicolari e domiciliari ad Augusta, Melilli e Francofonte.

Nel servizio sono stati impiegati 20 militari. il bilancio conta sei denunce: la prima ai danni di un venticinquenne augustano per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. poiché a seguito di perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 60 grammi di hashish; denunciato un altro augustano V.M., trentaduenne, trovato in possesso di una mazza da baseball nascosta nel bagagliaio dell’auto, mentre, a Melilli, 4 persone sono state deferite alla Procura della Repubblica aretusea, per furto di acqua: Avrebbero manomesso i contatori delle rispettive abitazioni, allacciandosi alla rete idrica comunale.