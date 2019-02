Lentini, in casa arma da guerra: arrestato consigliere comunale

E' stato arrestato in flagranza di reato, dai Carabinieri di Lentini, un consigliere comunale di un comune del Catanese, L.R., 56 anni, per porto abusivo di arma da guerra.

All'interno della sua abitazione, a Lentini, è stata trovata una pistola a tamburo calibro 38 caricata con 6 cartucce di cui due già esplose e altre 12 munizioni dello stesso calibro avvolte in un cellophane di plastica. L’arma, classificata arma da guerra, è stata sottoposta a sequestro. L’uomo sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.