Pachino, droga in casa: finisce ai domiciliari

Dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Si tratta di Giuseppe Sipione, 36 anni di Pachino, già noto alle forze dell’ordine. I Carabinieri hanno rinvenuto in casa dell'uomo circa 25 grammi di hashish, già suddivisa in dosi pronte per essere spacciate, materiale per il taglio ed il confezionamento delle dosi e 400 euro in banconote di vario taglio, ritenute provento dell’attività illecita.

Per lui sono stati gli arresti domiciliari.