Priolo, due auto a fuoco: indagano i Carabinieri

Due auto a fuoco nella notte a Priolo.

Era l'1,32 quando in via Gozzano si è prima verificata un'esplosione e poi è partito l'incendio dei due veicoli parcheggiati sulla strada.

Sul posto sono stati chiamati ad intervenire i mezzi dei vigili del fuoco, secondo i quali le cause del rogo sono da accertare. Una terza auto è stata lambita dalle fiamme e pertanto danneggiata. Sull'accaduto indagano i Carabinieri.