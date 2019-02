Fuorionda di Conte con la Merkel: 'Salvini è contro tutti'

Salvini è contro Germania o Francia? "Salvini è contro tutti". Sono le parole del premier Giuseppe Conte in un colloquio avuto con la Cancelliera tedesca Angela Merkel in una pausa dei lavori del vertice di Davos: la scena è stata immortalata dalle telecamere di Piazza Pulita che ha ricostruito la conversazione, in inglese. Conte racconta a Merkel che il M5S è "in sofferenza" per i sondaggi, in vista delle europee. E le spiega, rispondendo a una domanda della Cancelliera, che nel M5S prevale la linea di chi considera "amica" la Germania e intende fare campagna "contro la Francia". Merkel sorride, alza gli occhi al cielo, e risponde: "È un approccio molto semplicistico".