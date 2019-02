Gli Usa nella morsa del freddo polare, almeno 21 i morti

Sale ad almeno 21 morti il bilancio delle vittime in diversi stati americani a causa del Polar Vortex, l'ondata di gelo record che ha colpito il paese. Il fronte freddo, che si estende da New York al Montana, ha portato temperature inferiori a quelle registrate in Antartide, e i funzionari hanno avvertito che stare all'esterno anche solo per 5 minuti potrebbe portare al congelamento. Tra le vittime ci sono uno studente dell'University of Iowa, trovato morto fuori dalla sua casa a Detroit. Un altro uomo, ex membro del consiglio comunale di Ecorse, è stato trovato morto in Michigan, mentre in Illinois un anziano di 82 anni è morto per ipotermia fuori dalla sua abitazione. A Chicago, invece, un 75enne ha perso la vita dopo essere stato investito da uno spazzaneve. Intanto, in tutti gli Usa, secondo il sito FlightAware.com oggi sono già stati cancellati oltre 2.000 voli. Lo scalo più colpito è l'O'Hare di Chicago, dove la temperatura è a -28 gradi, con oltre 1.400 cancellazioni.