Siracusa, Question time al Consiglio comunale: trattate 30 interrogazioni su 62

Sono stati 30 i quesiti trattati sulle 62 interrogazioni presentate per la seduta del Consiglio comunale di ieri dedicata al Question time. 62 interrogazioni presentate. La seduta, presieduta da Moena Scala, è stata interrotta dalle 14 alle 15,15 per consentire agli assessori di partecipare a una riunione di Giunta, ma alla ripresa erano presenti solo 8 consiglieri ed è mancato il numero legale. La riunione è stata aggiornata pertanto a oggi alle 10.

Sulla concessione dei locali di via Barresi all'Asp (interrogazione presentata da Pamela La Mesa) l'assessore al Patrimonio, Nicola Lo Iacono, e il dirigente Natale Borgione hanno fatto sapere che ad oggi nessuna richiesta è stata fatta dall'Asp nonostante un sollecito del Comune. Si sta valutando se fare una diffida ma si potrebbe arrivare anche al ritiro della convenzione.

All'interrogazione sul randagismo di Giuseppe Impallomeni, l'assessore Fabio Granata ha risposto che tra qualche mese aprirà un canile/oasi comunale così da aumentare i posti disponibili mentre al contempo si tenterà di incrementare le adozioni.

Sulla mancata vigilanza di spazi pubblici; hanno risposto l'assessore Randazzo, il comandante della Polizia municipale, Vincenzo Miccoli e il dirigente del settore Attività produttive, Vincenzo Migliore. La sezione Annonaria nel corso del 2018 ha effettuato 3.028 accertamenti contestando 108 verbali, effettuando 61 sequestri di merce e 43 notizie di reato. Per quanto concerne i dehors, sono state emerse 25 ordinanze di rimozione e ripristino dei luoghi.

I consiglieri Mangiafico, Torres, Favara hanno interrogato l'amministrazione sul fabbisogno scolastico. L'assessore Coppa ha sostenuto che la continuità didattica va garantita all'interno dello stesso ciclo di studio e non necessariamente nel passaggio da un ciclo all'altro. L'Amministrazione è impegnata a fare in modo che gli alunni restino sempre all'interno dello stesso istituto comprensivo.

Su via Vanvitelli e via Doumentier (interrogazione Buonomo) nell'ambito del nuovo piano triennale delle opere pubbliche, hanno detto l'assessore Coppa e il dirigente Borgione, l'Amministrazione è impegnata a reperire le risorse per questi interventi.

Mangiafico, interrogazione 10 su discariche abusive e videosorveglianza. L'assessore Coppa ha riferito che sono state acquistate 20 fotocamere ed entro una settimana saranno comprate le Sim necessarie al loro funzionamento. L'attività di videosorveglianza partirà dalle zone immediatamente vicine alla città dove sono state segnalate delle discariche abusive.

Sulle percentuali di raccolta differenziata, chieste dal consigliere Chiara Catera, l'assessore Coppa ha fornito i dati a disposizione, relativi ai mesi che vanno da luglio ad ottobre 2018, quando si è passati dal 24,2 al 27,9.

Interrogazione della Catera anche sull' adeguamento antisismico delle scuole e delle strutture sportive. Tutti gli edifici scolastici, ha detto l'assessore Coppa, sono iscritti all'Anagrafe regionale. Lo scorso novembre sono state firmate le convenzioni con la Regione che consentiranno di accedere a un finanziamento per effettuare le indagini diagnostiche di valutazione del rischio sismico su 24 plessi scolastici. Altri investimenti sono previsti sul fronte dell'efficientamento energetico, mentre quasi tutti gli impianti sportivi sono stati interessati da recenti interventi di recupero. Per la Cittadella, il gestore è in attesa di un finanziamento del Credito sportivo concordato con il Comune.

Cetty Vinci ha presentato un'interrogazione su Prg e nuovo ospedale. L'assessore all'Urbanistica, Giusy Genovesi, ha detto che l'aggiornamento dello strumento urbanistico partirà dalle linee guida votate dal consiglio comunale nel 2016, mentre per il nuovo ospedale, dopo la individuazione dell'area da parte dell'Assise, si è in attesa delle determinazioni dell'Asp.

Di Mauro ha interrogato l'amministrazione sulla pulizia spiagge. Tale attività, ha detto l'assessore Coppa, è prevista a partire dall'1 maggio di ogni anno ma si potrebbe anticipare di un mese. Le modalità sono previste dal codice del contratti e l'Amministrazione è pronta a valutare le richieste di associazioni che volessero svolgere attività di pulizia. Gli uffici sono impegnati a presentare il piano di utilizzo delle spiagge nel più breve tempo possibile.

Sempre Di Mauro su assistenza domiciliare agli anziani. L'assessore alle Pari opportunità sociali, Alessandra Furnari, ha risposto che il servizio costa al Comune 160mila euro l'anno per 85 utenti, numero rimasto costante dal 2015. Quanto alle graduatorie, la difficoltà è data dalla genericità del regolamento che il distretto socio-sanitario 48 si è dato sull'argomento, motivo per cui l'Amministrazione sta lavorando a un regolamento comunale dal sottoporre al Consiglio.

Il consigliere Buccheri ha interrogato l'amministrazione su un possibile utilizzo dell'immobile comunale di via di Villa Ortisi , oggi destinato a plesso scolastico, come sede del centro anziani di Epipoli. Gli assessori Lo Iacono e Coppa hanno chiarito che lo stabile è stato restaurato come scuola e che il finanziamento ottenuto è vincolato alla destinazione d'uso. L'obiettivo è di completare l'intervento così da renderlo al più presto fruibile.

L'ultima interrogazione trattata ieri è quella di Buccheri sulla pericolosità dell'incrocio tra via Mazzanti e via Antonello da Messina. L'assessore Randazzo e il dirigente Petracca hanno risposto che è già stata progettata una nuova circolazione: entro febbraio, la vicina piazza Corrado Maranci diventerà una ampia rotatoria da percorrere in senso antiorario. La bretella al centro della piazza non sarà più percorribile dalle auto e sarà inglobata nell'area a verde.