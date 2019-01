Sicula Leonzio: Miracoli nuovo attaccante, Esposito ceduto alla Robur Siena

E' Luca Miracoli, nato il 31 marzo 1992 a Genova, il nuovo attaccante, a titolo temporaneo, della Sicula Leonzio.

Dopo le giovanili con la maglia del Genoa, Miracoli ha vissuto la prima stagione fra i professionisti nel Valenzana, poi due stagioni consecutive al Feralpisalò, con 13 gol segnati in C1 nel 2013/2014. L’anno successivo, la prima esperienza in B con il Varese e nel 2015/2016 il passaggio nella seconda serie francese con la maglia del FC Tours. Nel 2016/2017 è di nuovo in Italia (Lega Pro) con la Carrarese (6 gol). Nella stagione scorsa, vive un ottimo campionato con la maglia della Sambenedettese (13 reti in totale compresi i play off). Nell’ultima sessione estiva di mercato, il passaggio al Brescia e adesso l’arrivo alla Sicula Leonzio.

Il difensore Mirko Esposito, invece, è stato ceduto a titolo definitivo alla società Robur Siena.