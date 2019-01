Siracusa, il consigliere Buonomo incontra AssoUtentiStrada: consegnato "Registro delle Segnalazioni"

Cartelli stradali obsoleti, violazioni al codice della strada, strisce pedonali cancellate e altro ancora. Si tratta di un vero e proprio "Registro delle Segnalazioni" sullo stato della viabilità siracusana quello consegnato al presidente di AssoUtentiStrada Siracusa, Massimo Cataldi, durante un tavolo tecnico voluto dal consigliere comunale Michele Buonomo, alla presenza dell'assessore alla Viabilità Giovanni Randazzo, ingegneri Giovanni Petracca Piero Fazio.

"Tanti cittadini - dice Buonomo - hanno da tempo chiesto il parere dell' AssoUtenti in merito ai gravi sinistri stradali ed alle problematiche di mobilità che affliggono la città di Siracusa"

"Occorrerebbe di fatto snellire la corrente di traffico che ogni giorno entra ed esce dalla città attraverso i soli 3 punti di accesso: Viale Scala Greca, C.da Fusco, Elorina . Puntare innanzitutto al rispetto delle regole, in un momento in cui si ostenta da più parti la “tolleranza zero”, a maggiore ragione lo stesso concetto deve essere applicato nella circolazione stradale e soprattutto da parte di chi è preposto alla sua osservanza. Lavorare affinchè le strade, principalmente le più anguste, vengano lasciate libere per consentire il passaggio dei mezzi di soccorso, magari creando corridoi preferenziali o percorsi alternativi." - continua - "Puntare ad una campagna di revisione e realizzazione della segnaletica orizzontale e di quella verticale obsoleta o fatiscente ; oltre che alla riorganizzazione e il potenziamento del servizio di rimozione veicoli; con l' utilizzo delle telecamere installate per motivi di sicurezza anche per la rilevazione delle infrazioni soprattutto in ore notturne, allorquando è maggiore il numero d’incidenti, con gravissimi danni a persone e/o cose."