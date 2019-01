Pachino, biblioteca comunale: in arrivo libri per ipovedenti

Arriveranno libri grandi caratteri per ipovedenti e per anziani con vista indebolita alla biblioteca comunale di Pachino.

La giunta municipale ha aderito al progetto “Leggere facile, leggere tutti”, curato dalla Biblioteca italiana per Ipovedenti.

"Le biblioteche – ha dichiarato il sindaco, Roberto Bruno – hanno un ruolo strategico nel rendere accessibile a tutti, stranieri, disabili, normodotati, adulti e ragazzi, nella maniera più democratica possibile, l’accesso alla cultura necessario alla formazione e crescita della persona. A tal proposito abbiamo deciso di riconoscere l’importanza culturale e sociale delle attività svolte dalla Biblioteca italiana per ipovedenti, che ci fornirà gratuitamente testi a grandi caratteri da mettere a disposizione della nostra comunità, integrando il servizio di pubblica lettura e agevolando una tipologia di utenza svantaggiata".