Sea Watch sbarcata a Catania, revocato dal Tribunale l'affidamento ai servizi sociali del Comune di Siracusa dei 15 minori

E' arrivato al Comune di Siracusa il provvedimento del Tribunale dei minori di Catania che revoca l'affidamento ai servizi sociali del Comune aretuseo dei 15 minori stranieri non accompagnati a bordo della Sea Watch.

Dopo una lunga odissea nel Siracusano, questa mattina lo sbarco a Catania tra commozione e applausi.

Una volta scesi dalla i 15 minorenni non accompagnati sbarcati saranno tradotti in una struttura per la loro accoglienza a Catania che aderisce al Fondo asilo migrazione e integrazione (Fami) del ministero dell'Interno.

Ieri sera erano stati emessi dal Tribunale per i minorenni di Catania, presieduto da Maria Francesca Pricoco, su ricorso della Procura minorile etnea, "provvedimenti di nomina di tutore per ciascuno dei minori presenti sulla nave umanitaria". Per loro, affidati ai Servizi sociali del Comune di Siracusa, sarebbe stato previsto poi il rientro nel capoluogo aretuseo. Il tutto ribaltato oggi dopo lo sbarco.

I maggiorenni, tutti uomini, saranno trasferiti, all'hotspot di Messina.