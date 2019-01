Albatro, arriva Bruno Desimone: domenica in campo

Già impegnato, ieri sera, nell’amichevole contro l’Haenna, il neo arrivato Bruno Desimone, 22 anni, italo-argentino, ala sinistra/centrale, cresciuto nel Club Deportivo y Social Juventud Unida, nel giro delle Nazionali giovanili argentine e nell’ultima stagione al Gaeta, e già tra i convocati di coach Peppe Vinci per la final four di Coppa Sicilia in programma domenica prossima, 3 febbraio, al Pala “Lo Bello” di Siracusa.

“Un buon allenamento in vista della Coppa – ha commentato il tecnico siracusano – Un buon galoppo, vinto per 32 a 23, con Desimone capace di alcuni buoni spunti e bravo a integrarsi negli schemi. Partire con i favori del pronostico – aggiunge Vinci tornando a parlare della Coppa Sicilia – deve essere considerata una responsabilità maggiore. Se affronteremo con voglia e concentrazione la manifestazione allora possiamo mirare diritti verso il podio più alto. La gara con l’Aretusa sarà bella ed intensa, ma, ripeto, a prescindere dagli avversari tutto dipende dal nostro atteggiamento. Il nuovo arrivo De Simone potrà dare il suo contributo è dovrà subito capire la mentalità che voglio dai ragazzi.”