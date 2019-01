Album di raccolta figurine “I Giovani Calciatori”, la presentazione a Canicattini Bagni

Nove società nell’edizione 2018/2019 dell’Album di raccolta figurine “I Giovani Calciatori” della FigurOne Edizioni di Cosenza, riservato alle Scuole di Calcio della provincia di Siracusa.

Si tratta di: A.S.D. Canicattinese; Accademia Siracusa; Atletico Cassibile; Megarini 2003 Augusta; Sport Club Palazzolo; Playball Augusta; Siracusa Calcio; Virtus Avola; Villasmundo Calcio.

Domenica 3 Febbraio 2019 in occasione della presentazione dell’Album a Canicattini Bagni, con inizio alla ore 9:00 e per tutta la giornata, nella Palestra comunale di via Solferino, si svolgerà un Torneo di Calcio Giovanile riservato alla categoria “Pulcini misti” (2008/2009).