Confindustria Siracusa, la sfida sull'agroalimentare: il seminario

Si tiene lunedì 4 febbraio, dalle 9 alle 15, nella sede di Confindustria Siracusa in viale Scala Greca 282, un seminario tecnico-formativo in Sicilia sul tema della presenza dei prodotti agroalimentari siciliani sui mercati esteri e le prospettive future. Il seminario è stato organizzato da ICE Agenzia, nell'ambito del Piano Export Sud 2, in collaborazione con Confindustria Siracusa.

Dopo i saluti di benvenuto di Diego Bivona – Presidente Confindustria Siracusa e gli interventi di apertura di Eliana Zappalà – Ufficio Servizi Formativi ICE Agenzia, Edy Bandiera – Assessore regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea della Regione Siciliana e Fabio Moschella – Assessore Attività Produttive del Comune di Siracusa, interverranno Gianfranco Ardenti e Umberto Trulli, esperti Faculty ICE, Giada Platania – Enterprise Europe Network e le conclusioni saranno di Franco Vescera - Presidente della Sezione Agro-alimentare di Confindustria Siracusa.