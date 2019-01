Siracusa, cineforum tematica lgbt: domani il primo appuntamento

Via al cineforum tematica lgbt siracusano, “Fuori Menù”, giunto alla sua VIII edizione, ideato e promosso dall’associazione Stonewall GLBT Siracusa

L’appuntamento è per domani sera, (venerdì 01 febbraio) con inizio alle ore 20:00 presso la sede Arci di piazza S. Lucia, 20 a Siracusa con il film “Puoi baciare lo sposo” con Monica Guerritore e Diego Abatantuono.

“Proponiamo tematiche che dovrebbero essere care a tutti coloro che si occupano di diritti a tutto tondo ma non solo - dichiara la vice presidente di Stonewall Tiziana Biondi. - Il nostro è un appuntamento che vuole coinvolgere tutte le persone che hanno voglia di conoscere, capire e superare gli stereotipi e i pregiudizi che ogni giorno nel mondo causano sofferenza ad una fetta considerevole dell’umanità."