Via al campionato Open, la Polisportiva Akrai farà il suo esordio domenica

Inizia il prossimo fine settimana il campionato Open di Pallacanestro. La Polisportiva Akrai farà il suo esordio domenica 3 febbraio alle ore 18 al "Tonino Grimaldi" di Palazzolo, incontrando la Consolini di Enna. La rosa della squadra per questo torneo, agli ordini dell'allenatore Paolo Monaco, è composta dai seguenti atleti: Andrea e Leonardo Baviera, Andrea Bonacquisto, Salvatore Pinnisi, Lorenzo Barberi, Vincenzo Sirugo, Giuseppe Saraceno, Aurelio Nappa e Paolo Nigro.

“Abbiamo voluto prendere parte a questa competizione – spiegano i dirigenti di basket della Polisportiva Akrai - per dare la possibilità ad alcuni nostri tesserati di partecipare almeno ad un torneo. Sarà un campionato difficile sia perché non si conosce la consistenza di alcune squadre sia perché vi sono da affrontare alcune lunghe trasferte (Enna-Troina-Ragalna-Adrano)”.