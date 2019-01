Spaccio droga, donna ricercata in Romania è stata trovata a Rosolini

Avrebbe acquistato e tentato di far arrivare ad un romeno circa 10 grammi di sostanza stupefacente attraverso un corriere romeno.

La donna, ricercata in Romania, è stata trovata in un'abitazione a Rosolini. I carabinieri l'hanno arrestata in esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso dall’autorità giudiziaria romena il 27 dicembre 2018.

Si tratta di Vasilica Anton, cittadina romena, 32enne, accusata del reato di spaccio di sostanza stupefacente.

La donna è stata condotta nella casa circondariale di Catania “Piazza Lanza”