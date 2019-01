Augusta, esercizio abusivo della vendita di uniformi militari: una denuncia

Tre operazioni della Polizia di Stato di Augusta nelle ultime ore. Segnalato un giovane perchè, a seguito di perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di una modica quantità di hashish.

Denunciato un uomo, di 39 anni, per esercizio abusivo della vendita di uniformi militari ed oggetti destinati all’equipaggiamento delle forze armate.

Lo stesso era in possesso della licenza rilasciata dalla Prefettura ormai scaduta nell’ottobre del 2017.