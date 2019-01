Floridia, in auto con oltre 1 chilo di hashish: arrestato

Viaggiava a bordo della propria autovettura con dieci panetti di hashish per un peso complessivo di un chilogrammo. A finire in manette, durante un controllo su strada della Polizia di Stato, Salvatore Testa, 40 anni, residente a Floridia, per il reato di detenzione ai fini dello spaccio di droga.

Da successiva perquisizione domiciliare, effettuata a casa dell’uomo, sono stati sequestrati altri venticinque grammi della stessa sostanza.

L'uomo è stato condotto in carcere.