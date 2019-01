Canicattini Bagni, sala scommesse senza autorizzazioni: sanzioni

Sala giochi e scommesse senza autorizzazioni. Questa la scoperta della Polizia di Stato all'interno di un esercizio commerciale di Canicattini Bagni. Il titolare di quest'ultimo è stato denunciato per esercizio abusivo di scommesse e per il reato di inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità.

All'esercizio commerciale, infatti, era stata già vietata la prosecuzione dell’attività con un decreto del Questore.

Sequestrati gli apparecchi da gioco sanzioni per un totale di 36.000 euro.