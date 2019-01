Siracusa, istituzione Parco Archeologico: dalla Regione ennesimo rinvio

Il Consiglio regionale dei Beni culturali, presieduto dall’assessore Sebastiano Tusa su delega del presidente Musumeci, ha espresso all’unanimità parere favorevole alla proposta di completare la formazione di tutti quelli previsti dalla legge regionale 20 del 2000. Ma per Siracusa c'è un problema.

L'istituzione del Grande Parco Archeologico di Siracusa, che doveva essere ratificata ieri , insieme a quella di altri Parchi(regolarmente approvati) dal Consiglio Regionale dei Beni Culturali, sembra abbia subito un rinvio “per approfondimenti”.

Immediata la reazione di Fabio Granata, assessore alla Cultura, che sui social scrive: "Cioè è stata apprezzata ma deve essere approfondita la sua perimetrazione...cioè una dinamica che porterebbe allo stallo. Credo sia un fatto gravissimo e da stigmatizzare, alla luce della importanza della Istituzione del Parco per il turismo culturale, la crescita economica e la tutela e la valorizzazione del Patrimonio Archeologico e paesaggistico della nostra Città. Tutto questo in barba agli interessi dei cittadini siracusani e nonostante i continui proclami da parte del Governo della Regione. Sarebbe molto grave dover prendere atto che a Siracusa gli interessi di pochi speculatori continuino ad essere prevalenti rispetto a quelli diffusi di una intera Comunità"

E infine conslude: "Come assessore alla Cultura esprimo costernazione e incredulità: spero che tutto questo sia presto smentito da un atto politico chiaro e trasparente da parte di Sebastiano Tusa, in linea con ciò che ha sempre pubblicamente sostenuto."