La Sea Watch alle 6.50 lascia Siracusa, in viaggio verso Catania. Tutto pronto per lo sbarco

E' partita poco prima delle 7 dalla rada di Siracusa, dove da sei giorni si trovava alla fonda, la nave Sea Watch 3, in viaggio verso Catania. L'imbarcazione, con i 47 migranti a bordo tra cui 15 minori, è scortata da motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza.

La partenza era prevista mercoledì sera, dopo lo sblocco politico della situazione, ma un guasto meccanico al verricello dell'ancora ha costretto l'equipaggio a rinviare la partenza. Il guasto è stato sistemato solo verso le due di notte, con l'aiuto di alcuni uomini della Guardia Costiera saliti a bordo. I migranti minori saranno sistemati in centri di accoglienza per minori, mentre i maggiorenni andranno nell'hotspot di Messina.