Siracusa, Consulta Civica a Noi Albergatori: "Inoltreremo un elenco di 47 siracusani disoccupati"

Continua a far discutere la proposta di vitto , alloggio e lavoro stagionale, lanciata ieri dall'associazione "Noi Albergatori" ai migranti a bordo della Sea Watch.

Interviene, con una lettera aperta inviata al presidente dell'associazione, Rosano, la Consulta civica di Siracusa: "La proposta è - scrive il presidente Damiano De Simone - non solo un atto di razzismo nei confronti dei nostri fratelli d’oltre mare, ma soprattutto rappresenta una seria minaccia alla tenuta sociale della città. Oggi il suo comportamento - continua - si aggiunge allo sciacallaggio mediatico di chi vuol apparire a tutti i costi, ignorando valori, priorità ed oggettive condizioni socio-economiche preesistenti alla Sea Watch. Mi occuperò personalmente - conclude - di inoltrarle un elenco di 47 siracusani disoccupati, che, sono certo, provvederà ad occupare. In caso contrario farebbe bene a dimettersi".