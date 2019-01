Sicilia, un piano di intervento per popolazioni colpite da maltempo in autunno 2018

“Siamo soddisfatti dei chiarimenti fornitici dal Capo della Protezione Civile Borrelli, sul programma di aiuto finanziario che sarà messo in atto per le popolazioni colpite dal maltempo nell’autunno del 2018”.

A dichiararlo una delegazione di parlamentari siciliani del M5S composta dai deputati Filippo Scerra, Eugenio Saitta, Maria Marzana, Luciano Cantone e dalla senatrice Loredana Russo, che oggi si è recata negli uffici del dipartimento della Protezione civile.

Il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, ha rassicurato i parlamentari affermando che con il presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte sta elaborando un grande piano di intervento. Il Governo sta lavorando allo stanziamento di adeguate risorse volte al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture strategiche, la realizzazione di tutte le misure volte a garantire la continuità amministrativa degli enti interessati, il sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti delle attività economiche e produttive danneggiate.

A metà febbraio sarà varato questo Piano di riparto che vedrà la collaborazione tra la Protezione civile e il Ministero dell’Ambiente sotto il coordinamento del Consiglio dei Ministri.

Le rassicurazioni di Borrelli, che permetteranno il ristoro ai cittadini colpiti e la ripresa economica dei tanti territori siciliani fortemente danneggiati dagli eventi calamitosi, confermano ancora una volta la grande attenzione di questo Governo per la Sicilia.