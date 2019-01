Siracusa, il Comune partecipa al bando per interventi in alloggi popolari

Il Comune di Siracusa parteciperà ad un bando per il finanziamento, da parte della Regione, del recupero strutturale e l'efficientamento energetico degli stabili di edilizia popolare. Il programma degli interventi, con il relativo conto economico, domani sarà trasmesso a Palermo. Gli interventi riguardano le “case Cipe” di via Algeri e ammontano a un milione 865mila euro.

Il bando prevede che le opere debbano portare a una riduzione dei consumi di almeno il 30 per cento di quelli registrati nell'ultimo biennio attraverso il rifacimento dei prospetti con tecnica “a capotto” e la sistemazione dei ballatoi; la realizzazione di coperture prefabbricate ventilate (del tipo “a falda”); la sostituzione degli infissi esterni; la realizzazione di impianti di produzione solare termico per singoli alloggi.

“Questo bando – afferma il sindaco, Francesco Italia – rappresenta una buona opportunità che intendiamo cogliere per dare una nuova risposta alle aspettative di chi vive in condizioni di grave disagio".