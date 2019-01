Il Viminale decide: La Sea Watch va a Catania: i minori a bordo affidati ai servizi sociali del Comune di Siracusa

Dopo ore e ore di attesa, la Sea Watch con i 47 migranti a bordo, salvati al largo delle coste libiche è stata dirottata a Catania per lo sbarco dei profughi.

La decisione del Viminale è arrivata intorno alle 17,30: La scelta è determinata dalla presenza di centri ministeriali per l'accoglienza di minori - ha fatto sapere il Viminale -. I maggiorenni saranno immediatamente trasferiti all'hotspot di Messina.

E sono stati emessi dal Tribunale per i minorenni di Catania, presieduto da Maria Francesca Pricoco, su ricorso della Procura minorile etnea, "provvedimenti di nomina di tutore per ciascuno dei minori presenti sulla nave umanitaria. Per loro, affidati ai Servizi sociali del Comune di Siracusa, è previsto poi il rientro nel capoluogo aretuseo.

Gli adulti invece, saranno poi smistati tra i sette Paesi euripei che hanno accettato di accoglierne una quota.

"Missione compiuta! Ancora una volta, grazie all'impegno del governo italiano e alla determinazione del Viminale, l'Europa è stata costretta a intervenire e ad assumersi delle responsabilità"- così commenta il ministro, Matteo Salvini.

Nel pomeriggio, sulla costa di contyrada Stentinello era arrivato anche Udo Bullmann, Presidente dei Socialisti al Parlamento Europeo, che si detto esterrefatto per quanto stava accedendo: "La tradizione del'Italia ve nel segno dell'accoglienza - ha dichiarato e tutto questo va nella direzione opposta".