Sorpreso con 7 kg ecstasy, arrestato nel Catanese

Sette chilogrammi di ecstasy e 50 grammi di cocaina sono stati sequestrati in una villetta di Pedara (Catania) dai carabinieri ad un agente immobiliare 34enne di origini siracusane ma residente nel capoluogo etneo, che è stato arrestato per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. L'ecstasy, dopo la lavorazione e la trasformazione in pasticche (circa 50.000), avrebbe potuto fruttare al dettaglio una cifra vicina al milione di euro. I carabinieri della Compagnia di Catania Fontanarossa e di Pedara hanno fatto irruzione nella villetta dell'indagato dopo aver seguito la sua auto. Durante la perquisizione i militari hanno anche sequestrato materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi di stupefacente da porre in commercio.