Completati i lavori di bonifica della strada provinciale Cassaro-Montegrosso

Conclusi i lavori di bonifica del versante interessato dal movimento franoso che ha causato la chiusura della strada Provinciale 45 Cassaro- Montegrosso. Ad annunciarlo è il Libero Consorzio di Siracusa.

I lavori, effettuati da esperti rocciatori, sono stati completati prima dei 30 giorni previsti.

Adesso sarà il settore viabilità a intervenire in tempi brevi per la rimozione dei blocchi ciclopici e la sistemazione della sede stradale che è stata danneggiata in più punti dalla frana del 3 dicembre scorso. Al termine dei lavori si procederà alla riapertura dell’importante strada che collega i Comuni di Cassaro e Ferla con il resto della provincia.